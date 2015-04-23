Бойовики збільшили вогневу активність в зоні АТО: стріляли з танків, САУ та зеніток

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

Так, на Донеччині незаконні збройні формування 7 разів обстріляли опорний пункт військових в районі селища Широкине із мінометів, танків, самохідної артилерійської установки калібру 122 міліметри, зенітної установки, а також автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

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Окрім того, як зазначається, обстрілам із мінометів, автоматичних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї були піддані позиції сил АТО неподалік населених пунктів Опитне, Піски, Майорськ, Ленінське, Авдіївка, Кірово, Маріїнка. Загалом ворог 19 разів відкривав вогонь по наших позиціях у цих районах.

Згідно з повідомленням, українські війська вели вогонь у відповідь із 82-міліметрових мінометів та стрілецької зброї.

За даними прес-центру, на Луганщині злочинці відкривали вогонь із автоматичних гранатометів по наших позиціях неподалік населеного пункту Щастя.

Обстрілів населених пунктів не відбулося.

Також у зазначений період українські підрозділи у зоні проведення АТО 8 разів зафіксували проліт безпілотників противника.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - у стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.