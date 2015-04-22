ОБСЄ відзначає активізацію боїв у Широкиного і Донецького аеропорту

Про це йдеться у звіті місії за 20 квітня, пише Lb.ua.

"СММ продовжує стежити за ситуацією в Широкиному. Вона зазначила спорадичні бойові дії протягом дня і активізацію бойових дій близько 18:00. СММ зафіксувала бої на західній стороні села, в тому числі з танкових гармат, мінометів, стрілецької зброї і кулеметні черги, (...) обидві сторони обмінюються мінометними снарядами з декількох позицій", - зазначили в ОБСЄ.

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Крім того, після відносно спокійної ночі та ранку, збільшилися бойові дії у селищах навколо Донецького аеропорту у вечірні години. Місія зафіксувала обстріл з різних видів важкої зброї, включаючи міномети, артилерію і танкові обстріли.