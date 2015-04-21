Бойовики сьогодні 14 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центрі штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"21 квітня в зоні проведення Антитерористичної операції не припинялися збройні провокації з боку противника. Загалом з опівночі до 18 години вздовж лінії розмежування відбулося 14 обстрілів позицій наших військ", - сказано в повідомленні.

У прес-центрі також зазначили, що на Донеччині незаконні збройні формування так званої “ДНР” вранці 4 рази відкривали вогонь по опорному пункту сил АТО поблизу селища Широкине – зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, мінометів калібром 120 і 82 міліметрів, а також з танка.

Читайте такожБезпілотник зняв велику бронегрупу бойовиків з танками під Маріуполем (відео)

Крім того, противник обстріляв українські позиції в районі населеного пункту Піски з міномету калібром 120 міліметрів.

У другій половині дня бойовики 3 рази обстріляли з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї і снайперської гвинтівки позиції сил АТО в районі населеного пункту Опитне. Також обстрілів з боку бандформувань зі стрілецької зброї і протитанкового ракетного комплексу зазнали позиції українських військ поблизу населених пунктів Авдіївка, Ленінське і Шуми.

На Луганщині бойовики вели обстріл позицій сил АТО неподалік Щастя Новоайдарського району.

Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбувся.

Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні АТО протистояння зафіксовано в Широкиному, біля аеропорту і Щастя.