Бойовики сьогодні 14 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб
Бойовики впродовж сьогоднішнього дня 14 разів обстріляли позиції українських сил, які беруть участь в антитерористичній операції.
Про це повідомляє прес-центрі штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
"21 квітня в зоні проведення Антитерористичної операції не припинялися збройні провокації з боку противника. Загалом з опівночі до 18 години вздовж лінії розмежування відбулося 14 обстрілів позицій наших військ", - сказано в повідомленні.
У прес-центрі також зазначили, що на Донеччині незаконні збройні формування так званої “ДНР” вранці 4 рази відкривали вогонь по опорному пункту сил АТО поблизу селища Широкине – зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, мінометів калібром 120 і 82 міліметрів, а також з танка.
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Крім того, противник обстріляв українські позиції в районі населеного пункту Піски з міномету калібром 120 міліметрів.
У другій половині дня бойовики 3 рази обстріляли з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї і снайперської гвинтівки позиції сил АТО в районі населеного пункту Опитне. Також обстрілів з боку бандформувань зі стрілецької зброї і протитанкового ракетного комплексу зазнали позиції українських військ поблизу населених пунктів Авдіївка, Ленінське і Шуми.
На Луганщині бойовики вели обстріл позицій сил АТО неподалік Щастя Новоайдарського району.
Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбувся.
Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні АТО протистояння зафіксовано в Широкиному, біля аеропорту і Щастя.