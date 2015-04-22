Бойовики обстріляли Троїцьке, Щастя, Станицю Луганську і бахмутську трасу

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, в області йде посилення бойових дій уздовж лінії розмежування вогню.

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Так, околиці селища Троїцьке (Попаснянський район поблизу Дебальцевого), де розташовані позиції українських військових, бойовики обстрілювали з автоматичної зброї, включаючи автоматичні гранатомети, практично всю ніч. Останній обстріл зафіксований сьогодні о 5.45.

Протягом вчорашнього дня бойові дії неодноразово велися також поблизу Щастя - опорні пункти українських силовиків кілька разів обстрілювали з великокаліберних кулеметів. Вогонь вівся з Веселої Гори, окупованої бойовиками. Крім того, перестрілки зафіксовані на автодорозі "Бахмутка" в районі 29-го блокпосту і в Станиці Луганській.

У всіх випадках ніхто з мирних жителів не постраждав, дані про поранених або загиблих військовослужбовців не надходили. В інших «гарячих точках» регіону зберігається тиша.

Крім того, наголошується, що село Кримське (Новоайдарський район поблизу "Бахмутки") в результаті негоди фактично заблоковане.

Через сніг з дощем грунтова дорога зі сторони села Світличне розмокла, рух звичайного транспорту по ній на даний момент неможливий. Минулого тижня у Кримське доставили пенсію, а зараз цивільному населенню з продуктами допомагають військові. У разі гострої недостачі продуктів або речей першої необхідності доставка вантажу у Кримське буде здійснюватися за допомогою військової всюдихідної техніки.