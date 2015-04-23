Бойовики обстрілюють Широкине з важкої артилерії, поранено українського бійця

Як повідомляє група «Інформаційний Опір» з посиланням на прес-офіцера сектору «М» Дмитра Горбунова, вранці, 23 квітня, позиції сил АТО в Широкиному було обстріляно з 152-мм гармат. Від 00:00 до 7:20 у Широкиному зафіксовано вже чотири обстріли позицій Національної гвардії і Збройних Сил, зокрема й із застосуванням снайперської гвинтівки.

Читайте такожУ Широкиному хочуть розгорнути спільний пункт спостереження ОБСЄ, ЗС України і Росії

За словами Горбунова, після вчорашніх обстрілів о 17:30 з танків, 17:40 формування «ДНР» ввели в бій самохідну артустановку калібром 150 мм. Бойове зіткнення із застосуванням важкої артилерії і танків тривало до 20:00.

Під час обстрілу із 120-мм мінометів, близько 20:00 важке осколкове поранення дістав 21-річний боєць «Азова». Наразі він отримує медичну допомогу в маріупольській лікарні.

«5 раз формування «ДНР» застосовували тактику «мирного запиту» про припинення вогню, який 5 разів самі й порушували», - повідомив прес-офіцер.

Раніше група «ІО» повідомляла, що бойовики продовжують нарощувати свою тактичну групу в районі Широкиного.