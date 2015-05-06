СБУ затримала бойовика з позивним "Грек"

Про це радник глави СБУ Маркіян Лубківський написав у Facebook.

"Контррозвідка Служби безпеки України спільно з управлінням СБУ в Херсонській області та спецпідрозділом "Альфа" затримала бойовика батальйону "Сомалі" з позивним "Грек".

Затриманий - громадянин України 1981 р.н., брав активну участь у нападах на підрозділи правоохоронних органів та Збройних сил України в зоні проведення АТО.

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Стосовно "Грека" відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 ч.1 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Тривають оперативно-слідчі дії та відпрацьовується коло зв'язків затриманого на предмет можливої причетності до протиправної діяльності", - написав він.

Нагадаємо, що ватажком терористичного угрупуванння "Сомалі" є бойовик на прізвисько "Гіві".