В АП підтвердили обстріл Горлівки

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив представник Адміністрації Президента з питань АТО Олександр Мотузяник, передає Еспресо.TV.

"Інформація щодо обстрілу бойовиками Горлівки підтверджується. Це не поодинокий випадок, коли ми бачимо цілеспрямовану стрілянину по містах і селах, які вони (бойовики, - ред.) тимчасово контролюють. Це робиться, щоб звинуватити в цьому українських військовослужбовців, що насправді абсолютно не відповідає дійсності. По-друге - їх мета максимально зруйнувати там інфраструктуру, щоб надалі виправдати ті так звані гуманітарні конвої, які надходять з Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України", - заявив Мотузяник.

Він також зазначив, що протягом останніх днів ситуація на луганському напрямку загострилася.

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"Мабуть, бойовики розглядають цей напрямок як один з найбільш перспективних. Обстріл з боку бойовиків по наших позиціях тривають на цьому напрямку практично по всій лінії зіткнення. Якщо дивитися по карті - це селища Сива, Золоте, Попасна, Щастя, Станиця Луганська. В основному використовують стрілецьку зброю, гранатомети, заборонену зброю мінськими домовленостями, зокрема - це 120-міліметрові міномети, також зафіксовано вогонь з танків і зенітних установок", - підкреслив представник АПУ.