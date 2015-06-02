В районі Широкіно загинув боєць полку "Азов"

Про це йдеться в повідомленні полку на сторінці в соцмережі. Повідомляється що уродженець Могилів-Подільського (Вінницька область) був активним учасником подій на Майдані, потім воював у батальйоні ОУН, а місяць тому приєднався до полку "Азов".

УНАСЛІДОК ВАЖКОГО ПОРАНЕННЯ ЗАГИНУВ БОЄЦЬ ПОЛКУ АЗОВ ДЮШЕС 30 травня, захищаючи селище Широкине, загинув кращий та чоловік... Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on Monday, 1 June 2015