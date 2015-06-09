Бойовики 2 години обстрілювали українських військових в Широкиному, є поранені - "Азов"

Про це повідомляється на сторінці полку «Азов» в Twitter.

Зокрема, бойовики 2 години обстрілювали позиції сил АТО з мінометів (82 мм і 120 мм) і САУ. Також вогонь вівся з СПГ, РПГ і АГС.

"Близько години вівся стрілецький бій, легкі поранення отримали 2 бійця "Азова"", - наголошується в повідомленні.

У селищі Широкине вже понад 2 години йде бій. #полк_Азов#Широкинеpic.twitter.com/zQPhQYTsA9 — Полк Азов (@Polk_Azov) 9 червня 2015

Зазначається, що протягом дня над українськими позиціями активно літали безпілотники терористів.

Як повідомляв УНІАН, за ніч проти 9 червня бойовики здійснили близько 40 обстрілу позицій сил АТО і населених пунктів Донбасу. В районі Широкиного підконтрольні самопроголошеним республікам бандити застосували артилерію калібру 152 мм.