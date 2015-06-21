Обстріли на Донбасі: найскладнішою ситуація залишається в районі Донецька

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Найскладнішою ситуація залишається в районі Донецька.

"По Красногорівці, Опитному, Пісках, Мар’їнці та Авдіївці вчора пізно ввечері бойовики неодноразово гатили із 120-мм мінометів. Населений пункт Опитне був обстріляний з гаубиць калібру 152 мм. А 122-мм ворожі артсистеми били по Широкиному", - наголошують у штабі.

У Луганській області бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Золотого та Станиці Луганської. Також зі 120-мм мінометів загарбники гатили по околицях Попасної та Троїцького.

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За даними штабу, впродовж ночі велася активна повітряна розвідка. Найбільше безпілотників бойовиків було помічено в районі Луганська.

Станом на ранок обстріли позицій українських військових не припиняються.

"Зранку бандити проросійських гібридних збройних угрупувань вже більше 15 разів обстріляли позиції сил АТО. Здебільшого на Донецькому напрямку. Найчастіше найманці кремля завдають вогневих ударів зі 120-мм мінометів, 122 та 152-мм гаубиць", - додають у прес-центрі.