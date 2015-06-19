У Донецьку місцеві жителі знову протестують під стінами "уряду "ДНР" - ЗМІ

Про це повідомляє видання Остров з посиланням на очевидців.

"Під ОДА знову мітингують, скандують "Захарченко", вхід блокують озброєні орки, народ начебто рушив до дверей, їх відігнали", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня в центрі Донецька, напроти будівлі "уряду "ДНР" також проходив мітинг.

На протест вийшло близько 500 осіб, в основному, за словами присутніх, це були жителі Київського району, мікрорайону "Жовтневий ринок", який межує з аеропортом.

Місцеві жителі вигукували: "Припиніть війну!", "Поверніть нам житло, у нас розбили домівки!", "Йдіть всі".