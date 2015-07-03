Бойовики вивели свої підрозділи із знищеного Широкиного - Міноборони

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

За інформацією російської сторони СЦКК, станом на 8 ранку 2 липня у Широкиному не залишилося жодного підрозділу ОРДО.

«Нарешті самопроголошене керівництво зрозуміло необхідність виконання Мінських угод. Але дуже прикро, що для цього розуміння їм знадобилося стільки часу», — зазначив очільник української сторони СЦКК генерал-майор Андрій Таран.

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«Цинізм ситуації полягає у тому, що напередодні чергових переговорів у Мінську бойовики демонстративно вирішили повернути українцям знищене і безлюдне Широкине, позиціонуючи це рішення як дотримання Мінських угод», — заявив Андрій Таран.

Сьогодні спостерігачами Спільного центру протягом світлого часу доби обстрілів цього населеного пункту не зафіксовано. Підтверджується і вихід бойовиків з Широкиного, який тривав з ночі до ранку 2 липня. Наразі незаконні збройні формування ОРДО зайняли підготовлені позиції на схід від Широкіного: в районі населених пунктів Саханка та Безіменне.

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Зараз в Широкиному — повна тиша. Очікується, що найближчим часом СММ ОБСЄ та Спільний центр встановлять в цьому містечку постійний спостережний пост.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська сторона у Спільному центрі з контролю і координації за припиненням вогню просить ОБСЄ перевірити, чи залишили бойовики Широкине.