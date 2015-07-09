СБУ за три дні отримала 26 тисяч електронних заявок на перепустки через лінію зіткнення
За три дні роботи нової електронної системи отримання перепусток через лінію зіткнення на Донбасі від громадян надійшло понад 26 тисяч заявок.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
“Система запрацювала з 9.10 7 липня, і за перші три дні роботи отримано понад 26 тисяч заявок”, - сказала вона.
За словами Гітлянської, у перші дні роботи електронна система (сайт) може працювати дещо повільно, через великий наплив осіб, які заходять на ресурс.
“Ми сподіваємось, що через певний час наплив дещо зменшиться, і нова система працюватиме швидше”, - зазначила Гітлянська.
Вона сказала, що паперові перепустки, які раніше існували, тепер не видаватимуться. Крім того, перейти лінію зіткнення можна буде при отриманні дозволу через будь-яке КПП, в будь-якому секторі на лінії розмежування.
Також Гітлянська зазначила, що в СБУ сподіваються обробляти і надавати заявникові остаточну інформацію про те, дозволяється йому чи не дозволяється перехід через лінію розмежування протягом 3-4 днів, але, тим не менше, може залишитись люфт у часі до 10 діб.
Гітлянська підкреслила, що система працює автоматично, і ніхто не може в неї втрутитись. Більше того, наголосила вона, ніхто не зможе в будь-який спосіб пришвидшити розгляд заявок, оскільки вони розглядаються спеціальною групою в порядку надходження.
Читайте такожБаза заявок електронних перепусток не справляється з напливом бажаючих - СБУПри цьому, звертаючись до громадян від імені СБУ, Гітлянська попросила їх у разі виявлення фактів вимагання винагороди за прискорення отримання дозволу звертатись до Служби безпеки.
Також речник СБУ поінформувала, що для тих осіб, які знаходяться на окупованій бойовиками території і не мають доступу Інтернету, залишатимуться спеціальні скриньки на контрольно-пропускних пунктах.
За словами Гітлянської, якщо раніше, щоб отримати дозвіл, необхідно було надавати 6 різних документів, то сьогодні для оформлення достатньо лише відповідної заяви на сайті електронної системи.
В СБУ планують видавати дозволи на перетин лінії розмежування терміном на 1 рік.
“Сподіваємось і впевнені, що ця нова система дозволить виключити корупційну складову під час оформлення дозволів”, - зазначила Гітлянська.
Як повідомляв УНІАН, 7 липня СБУ запустила електронну систему оформлення перепусток у зоні проведення антитерористичної операції. Відтепер документи для отримання дозволів на перетин лінії зіткнення на сході України можна подавати в електронній формі.
Надіслані заявки опрацьовуються в on-line режимі, завдяки чому громадяни можуть самостійно перевіряти хід їх опрацювання. Після отримання дозволу можна перетинати контрольні пункти в’їзду-виїзду, надавши лише документ, що посвідчує особу.
Сьогодні у Державній прикордонній службі повідомили, що у базі даних осіб, яким уже видані перепустки, міститься інформація про понад 400 тисяч осіб, які мають право перетинати лінію розмежування на Донбасі.