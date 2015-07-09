СБУ за три дні отримала 26 тисяч електронних заявок на перепустки через лінію зіткнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

“Система запрацювала з 9.10 7 липня, і за перші три дні роботи отримано понад 26 тисяч заявок”, - сказала вона.

За словами Гітлянської, у перші дні роботи електронна система (сайт) може працювати дещо повільно, через великий наплив осіб, які заходять на ресурс.

“Ми сподіваємось, що через певний час наплив дещо зменшиться, і нова система працюватиме швидше”, - зазначила Гітлянська.

Вона сказала, що паперові перепустки, які раніше існували, тепер не видаватимуться. Крім того, перейти лінію зіткнення можна буде при отриманні дозволу через будь-яке КПП, в будь-якому секторі на лінії розмежування.

Також Гітлянська зазначила, що в СБУ сподіваються обробляти і надавати заявникові остаточну інформацію про те, дозволяється йому чи не дозволяється перехід через лінію розмежування протягом 3-4 днів, але, тим не менше, може залишитись люфт у часі до 10 діб.

Гітлянська підкреслила, що система працює автоматично, і ніхто не може в неї втрутитись. Більше того, наголосила вона, ніхто не зможе в будь-який спосіб пришвидшити розгляд заявок, оскільки вони розглядаються спеціальною групою в порядку надходження.

Читайте такожБаза заявок електронних перепусток не справляється з напливом бажаючих - СБУПри цьому, звертаючись до громадян від імені СБУ, Гітлянська попросила їх у разі виявлення фактів вимагання винагороди за прискорення отримання дозволу звертатись до Служби безпеки.

Також речник СБУ поінформувала, що для тих осіб, які знаходяться на окупованій бойовиками території і не мають доступу Інтернету, залишатимуться спеціальні скриньки на контрольно-пропускних пунктах.

За словами Гітлянської, якщо раніше, щоб отримати дозвіл, необхідно було надавати 6 різних документів, то сьогодні для оформлення достатньо лише відповідної заяви на сайті електронної системи.

В СБУ планують видавати дозволи на перетин лінії розмежування терміном на 1 рік.

“Сподіваємось і впевнені, що ця нова система дозволить виключити корупційну складову під час оформлення дозволів”, - зазначила Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня СБУ запустила електронну систему оформлення перепусток у зоні проведення антитерористичної операції. Відтепер документи для отримання дозволів на перетин лінії зіткнення на сході України можна подавати в електронній формі.

Надіслані заявки опрацьовуються в on-line режимі, завдяки чому громадяни можуть самостійно перевіряти хід їх опрацювання. Після отримання дозволу можна перетинати контрольні пункти в’їзду-виїзду, надавши лише документ, що посвідчує особу.

Сьогодні у Державній прикордонній службі повідомили, що у базі даних осіб, яким уже видані перепустки, міститься інформація про понад 400 тисяч осіб, які мають право перетинати лінію розмежування на Донбасі.