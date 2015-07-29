Близько 100 бойовиків атакували позиції сил АТО під Щастям, бій тривав три години

Як повідомляє перс-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, протягом минулої доби зафіксовано понад 80 обстрілів позицій сил АТО.

"Двічі захисники України відбивали атаки російських найманців. Це сталося поблизу міст Щастя та Авдіївка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вчора, з 18-ї по 24-ту години бойовики обстріляли з гармат та мінометів наші позиції в районах н.п. Красногорівка, Авдіївка, Перше Травня, Майорськ, Миколаївка, Мар’їнка. На інших напрямках лунали постріли зі стрілецької зброї.

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"За уточненою інформацією, о 16.30 під вогневим прикриттям 120-ти та 82-мм мінометів і танку, російські найманці атакували позиції сил АТО поблизу міста Щастя. Загін проросійських бандформувань нараховував близько 100 осіб. Бій тривав майже три години. Противник, зазнавши втрат відступив", - розповіли у прес-центрі.

Окрім того, згідно з повідомленням, о 20.20 в районі міста Авдіївка близько 30 бойовиків намагалася захопити опорний пункт наших військ. Отримавши гідну відсіч від бійців сил АТО, бандитська зграя накивала п’ятами.

Українські військові втрат у бойових зіткненнях під Щастям та Авдіївкою не мали.

Сьогодні, 29 липня, станом на 6-ту годину ранку, зафіксовано артилерійські обстріли сил АТО в районах н.п. Степне, Новозванівка, Троїцьке, Миколаївка, Попасна.

Сили АТО не піддаються на провокації ворога, за необхідності дають гідну відсіч бандитам та міцно тримають оборону по всій лінії розмежування.