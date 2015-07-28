Російсько-терористичні війська обстрілюють позиції сил АТО з різнокаліберної артилерії – штаб

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, протягом 28 липня обстановка в зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської областей залишається стабільно напруженою.

"Станом на 18.30 російсько-терористичні війська здійснили 47 обстрілів позицій сил АТО. В тому числі і в порушення Мінських угод", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, сказано, що з опівночі, протягом півгодини, з боку окупованої Горлівки зі 152-мм артилерії бойовики обстрілювали українські позиції поблизу селища Курдюмівка, Донецької області. Практично одночасно з 01.40 розпочався обстріл одразу декількох позицій сил АТО. Із танка – поблизу Травневого, зі 120-мм мінометів – в районі міста Авдіївка, зі 122-мм артилерії поблизу Опитного. Пізніше мінометного обстрілу калібру 120-мм зазнали українські позиції в районі Мар’їнки.

Також наголошується, що о 16.20 бандформування активізувалися поблизу міста Щастя. Так, протягом декількох годин з напрямку Мілова Гора вони використовують по силах АТО танк та 82-мм міномети.

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“Турбуючий вогонь” бойовики вели по українських позиціях у районах населених пунктів Станиця Луганська, Піски, Красногорівка, Опитне, Авдіївка, Миколаївка.

Поблизу Новомар’ївки, Мар’їнки, Луганського працював ворожий снайпер.

У штабі наголошують, що українські військові міцно тримають оборону та відповідають російсько-терористичним військам вогнем у відповідь із незаборонених угодами зразків зброї.