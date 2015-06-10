В районі донецького аеропорту активізувалися бойові дії

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "Окрім активного застосування гармат та мінометів, противник підтягнув до лінії зіткнення бронетехніку – БМП і танки", - повідомив він.

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Неспокійною, за словами Андрія Лисенка, залишається також ситуація в районі Горлівки – вогонь противника не вщухав у її західних, північних та східних передмістях.

Також неодноразово було зафіксовано використання танків та 152-мм гармат з боку бойовиків на схід і захід від Світлодарського водосховища.

"Слід зазначити, що противник веде вогонь по наших позиціях і населених пунктах не лише на лінії зіткнення, а й у глибині української території на відстані 5-10 км від фронту, де прицільна стрільба можлива лише з артилерії калібром 122 мм і вище", - сказав речник.

У той же час, за словами Андрія Лисенка, на Луганському напрямку місцями найбільш інтенсивного протистояння були район Золотого і Попасної, де бойовики вели сильний мінометний вогонь, що призвело до пошкодження лінії електропередач. Також сильний бій із застосуванням БМП з боку противника відбувся у селі Кримське. Окрім цього, ворог вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по Щастю та Станиці Луганській, інтенсивні обстріли яких призводять до важких руйнувань.

Лисенко також зазначив, що на Маріупольському напрямку бойові дії велися лише у селі Широкиному. Там, за його словами, бій активізувався у другій половині дня, і противник активно застосовував важке озброєння, зокрема 152-мм гармати та установки "Град-П".