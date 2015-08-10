У Щасті під обстріл бойовиків потрапили 13 міліціонерів, які несли варту в районі ТЕС
15:19, 10 серпня 2015Війна
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У Щасті Луганської області вчора, 9 серпня, під час виконання службових обов'язків під обстріл з боку бойовиків "ЛНР" потрапили 13 міліціонерів.
9 серпня бойовики відкрили вогонь в районі ТЕС / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба МВС у Луганській області.
"Вчора (9 серпня) вдень, під час проведення слідчо-оперативних дій та оперативного відпрацювання території м. Щастя, співробітники міліції слідчо-оперативної групи Новоайдарського райвідділу міліції та зведеного загону Тернопільської міліції потрапили під обстріл бойовиків в районі ТЕС", - йдеться в повідомленні.
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Раніше у прес-центрі АТО повідомили, що за добу загинув один військовийі 16 були поранені.
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