У Щасті під обстріл бойовиків потрапили 13 міліціонерів, які несли варту в районі ТЕС

Про це повідомляє прес-служба МВС у Луганській області.

"Вчора (9 серпня) вдень, під час проведення слідчо-оперативних дій та оперативного відпрацювання території м. Щастя, співробітники міліції слідчо-оперативної групи Новоайдарського райвідділу міліції та зведеного загону Тернопільської міліції потрапили під обстріл бойовиків в районі ТЕС", - йдеться в повідомленні.

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Раніше у прес-центрі АТО повідомили, що за добу загинув один військовийі 16 були поранені.