У Щасті під обстріл бойовиків потрапили 13 міліціонерів, які несли варту в районі ТЕС

15:19, 10 серпня 2015
Війна
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У Щасті Луганської області вчора, 9 серпня, під час виконання службових обов'язків під обстріл з боку бойовиків "ЛНР" потрапили 13 міліціонерів.

9 августа боевики открыли огонь в районе ТЭС / УНИАН

Про це повідомляє прес-служба МВС у Луганській області.

"Вчора (9 серпня) вдень, під час проведення слідчо-оперативних дій та оперативного відпрацювання території м. Щастя, співробітники міліції слідчо-оперативної групи Новоайдарського райвідділу міліції та зведеного загону Тернопільської міліції потрапили під обстріл бойовиків в районі ТЕС", - йдеться в повідомленні.

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Раніше у прес-центрі АТО повідомили, що за добу загинув один військовийі 16 були поранені.

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