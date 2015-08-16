Тандіт назвав причину зриву обміну полоненими у форматі 13 на 13 (відео)

Про це в ефірі "112 каналу" заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

Він наголосив, що обмін полоненими у форматі 13 на 13 був зірваний бойовиками, які в останній момент висунули нові вимоги.

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"В останній момент, коли Ковальчук вже поїхав у Донецьк, виникли певні труднощі. Ми побачили, що нас намагаються затягнути в процес, фактично обманним шляхом не віддавши наших хлопців, про яких ми заздалегідь говорили. Було прийнято рішення повертатися для того, щоб, можливо, з понеділка продовжити переговорний процес, щоб забрати наших хлопців", - зазначив Тандіт.

При цьому він заявив, що обмін полоненими зірвався через загрозу безпеці українців, яких утримують бойовики.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики в останній момент зірвали обмін полоненими, підготовка до якого тривала три місяці.