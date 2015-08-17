У штабі АТО заявили про зниження активності бойовиків протягом дня

З опівночі й до 18.00 сьогоднішнього дня активність бойовиків у зоні проведення антитерористичної операції суттєво знизилась.

Про це інформують у прес-центрі АТО.

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При цьому зазначається, що найбільше обстрілів українських позицій з озброєння, калібр якого понад 100 міліметрів, традиційно було у темну пору доби.

«Так, на Донеччині, близько опівночі, бойовики з танку били по Новомихайлівці. А майже о 1-й по Первомайському і о 2-й ночі по Красногорівці працювала ворожа 122-міліметрова артилерія», - повідомляють у штабі АТО.

Також упродовж дня під вогнем 120-міліметрових мінометів були опорні пункти українських військових у Верньоторецькому і Красногорівці.

Поблизу Маріуполя злочинці двічі обстрілювали селище Старогнатівка. А близько 13.00 і 15.00 по цьому ж населеному пункту била ворожа 122-міліметрова артилерія.

За оперативними даними штабу АТО, в незаконних збройних формуваннях виникають кадрові проблеми.

«Аби поповнити лави злочинного війська, найманці залучають особовий склад так званої народної міліції та пенітенціарної служби. Не гребують окупанти і злочинцями. Вже незабаром близько 100 засуджених Слов’яносербської виправної колонії №60 воюватимуть за самопроголошені республіки», - зауважили у штабі.

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Крім того, повідомляється, що аби мотивувати на помсту мешканців Донбасу, окупанти самі ведуть вогонь по цивільним будинкам, а згодом звинувачують у цьому українську армію.

Прес-центр штабу АТО вкотре заявляє, Збройні сили України не застосовують озброєння по мирних оселях мешканців Донбасу, навіть якщо за інформацією розвідки там перебувають бойовики.