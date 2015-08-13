Бойовики концентрують вогневу активність у районі Донецька - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.

За його словами, на Луганському напрямку противник продовжує дотримуватися тактики ведення «турбуючого» вогню, намагаючись знайти слабкі місця в обороні. Такі провокації зазвичай здійснюються ввечері і не несуть значної загрози для українських військових.

«Вчора ворожі провокації відбулися у Станично-Луганському районі, біля Щастя, на північ від Бахмутської траси, а також біля Золотого і Троїцького. Фактів використання бронетехніки та ствольної артилерії з боку незаконних збройних формувань НЗФ на цих рубежах не зафіксовано», - повідомив він.

За словами Мотузяника, на Донецькому напрямку продовжуються перестрілки і ворожі провокації поблизу Світлодарської дуги. Зокрема вчора, ще до світанку, українські військові відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка рухалася з боку Дебальцевого. На цій ділянці фронту бойовики застосовували лише стрілецьку зброю і гранатомети. Обстановка спокійна і повністю контрольована.

«На захід від Світлодарського водосховища ситуація значно гірша. Противник продовжує обстріли передових позицій українських військ, розгортаючи бронетехніку, артилерію та міномети у житлових кварталах Горлівки, зокрема в селищі шахти 6-7, звідки бойовики ведуть прицільний вогонь на північ – у бік Майорська і Зайцевого та на захід – у бік Ленінського та Кірового. У ході нічних обстрілів противника у Дзержинську поранено двох цивільних та зруйновано 4 будинки», - повідомив речник АП з питань АТО.

Також противник активізував обстріли українських опорних пунктів, що прикривають лінію фронту від Горлівки до Донецька. Розвідка підтверджує: артилерія НЗФ – 122- та 152-міліметрові гаубиці, а також установки «Град» розгорнуті в Ясинуватій, і вчора вони активно обстрілювали прифронтовий район, де перехрещуються залізниці Горлівка – Красноармійськ і Костянтинівка – Донецьк. Також на рубежах від Новгородського до Верхньоторецького відбулася низка дрібних провокацій бойовиків.

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«У районі Донецька окупанти перейшли до відкритого і систематичного застосування реактивних установок «Град» на ключових ділянках протистояння: у трикутнику Опитне – Водяне – Піски. Бойові дії із застосуванням артилерії і танків не припиняються навіть вдень, а вночі ворожі артобстріли тривають безперервно», - заявив Мотузяник.

«В ході протистояння бойовики знову обстріляли з гаубиць Авдіївку. Нагадуємо, що це місто регулярно страждає від вогню бойовиків. Зокрема два дні тому ворожі снаряди пошкодили газорозподільний пункт. Внаслідок цього варварського обстрілу майже 500 сімей залишилися без газу, пошкоджено туберкульозний диспансер та приватні будинки», - зауважив він.

Як повідомив Мотузяника, в районі Красногорівки та Мар’їнки тривають перестрілки між бойовиками і силами АТО. Застосування важкого озброєння тут ускладнене через щільну житлову забудову. На південь від Донецька противник провів потужний артобстріл сил АТО поблизу с. Новобахмутівка, що теж неподалік Мар’їнки. «Підкреслюємо: раніше на цій ділянці фронту було тихо», - сказав Мотузяник.