Тисячі бійців АТО пішли на війну, яку не кожен з них може назвати своєю - правозахисник

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав Роберт ван Ворен, голландський радянолог, правозахисник, генеральний секретар міжнародної організації Глобальна ініціатива у психіатрії, викладач в університетах Грузії і Литви.

Він зазначив, що для більшої частини населення це визвольна війна проти російського агресора і його поплічників - суміші місцевих злочинців і маргіналів.

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"Тисячі хлопчаків призвали в армію і відправили на схід, щоб битися у війні, яку не кожен з них може назвати своєю. Вони приїжджають у відпустку і бачать хлопців такого ж віку, які залицяються до дівчат і бігають на вечірки, немов війни немає", - зазначає правозахисник.

При цьому радянолог наголошує, що ці хлопці - не добровольці, які після Майдану самостійно прийняли рішення вирушити на схід, адже у них не було вибору.

"З іншого боку, ми бачимо людей, яких тероризує створена путінською Росією маріонеткова держава. Вони теж українці, і після возз'єднання країни їм доведеться жити з травмою, яка не надто відрізняється від сербської. Вони зробили неправильний вибір, втратили свободу, отримали статус агресора. І водночас вони самі - жертви", - вважає ван Ворен.

Він наголосив, що Україна вже зараз повинна створювати служби допомоги тим, хто не в змозі самостійно впоратися з психологічними наслідками війни.

Крім того, країні знадобиться багатовекторна програма відновлення цивілізаційних мостів між заходом і сходом.

"Звичайно, війна ще не закінчилася. Але це не повинно виправдовувати бездіяльність", - упевнений правозахисник.

Повний текст інтерв'ю Роберта ван Ворена читайте у випуску журналу "Новое время" 21 серпня.