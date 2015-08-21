У Дзержинську СБУ затримала агента фейкової спецслужби терористів (відео)
10:08, 21 серпня 2015Війна
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Служба безпеки України затримала мешканку Дзержинська Донецької області, яка передавала терористам інформацію про діяльність українських військових підрозділів.
СБУ з'ясувала, що жінка працювала диспетчером / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за завданням кураторів з терористичного угруповання «МГБ ДНР» зловмисниця збирала розвідувальну інформацію, використовуючи своїх знайомих та колег зі служби таксі, де працювала диспетчером.
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Дані інформаторка передавала члену угруповання «МГБ ДНР» під час особистих зустрічей, а також мобільним телефоном. При цьому вона усвідомлювала, що інформація буде використана терористами для ведення бойових дій проти українських підрозділів у районі проведення антитерористичної операції.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України.
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