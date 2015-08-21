У Дзержинську СБУ затримала агента фейкової спецслужби терористів (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за завданням кураторів з терористичного угруповання «МГБ ДНР» зловмисниця збирала розвідувальну інформацію, використовуючи своїх знайомих та колег зі служби таксі, де працювала диспетчером.

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Дані інформаторка передавала члену угруповання «МГБ ДНР» під час особистих зустрічей, а також мобільним телефоном. При цьому вона усвідомлювала, що інформація буде використана терористами для ведення бойових дій проти українських підрозділів у районі проведення антитерористичної операції.