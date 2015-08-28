За минулу добу біля Донецького аеропорту поранено 5 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед наших військовослужбовців немає, 5 отримали поранення біля Донецького аеропорту", - сказав Лисенко.