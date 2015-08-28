За минулу добу біля Донецького аеропорту поранено 5 військових
13:14, 28 серпня 2015Війна
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За минулу добу в зоні Антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, 5 зазнали поранень.
Минула доба на Донбасі пройшла без втрат для бійців АТО / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед наших військовослужбовців немає, 5 отримали поранення біля Донецького аеропорту", - сказав Лисенко.
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