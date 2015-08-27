За добу в зоні АТО загинули 7 українських військовослужбовців, ще 13 поранені

Про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, найбільші втрати українська сторона зазнала під Мар'їнкою і на Маріупольському напрямку.

Раніше УНІАН писав, що прес-центр батальйону "Донбас" повідомив кількість втрат ЗСУ - 5 осіб. Серед бійців "Донбасу" втрат немає.

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Раніше прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний заявив про серйозні втрати українських силовиків. "Почерк, яким бойовики ведуть вогонь, дуже схожий на почерк професійної російської армії", - підкреслив Чепурний.

За його даними, починаючи з 16.00 учорашнього дня до 6.30, у секторі "Г" відбулося 20 обстрілів. 4 рази були обстріляні українські військові в Старогнатівці, 2 - в Чермалику і по 1 разу в Новогригорівці, Прохорівці, Богданівці, Лебединському, Орловському, Новоселівці-2.

Бойовики діяли хитро - для того, щоб українці не стріляли у відповідь, вони 7 разів після обстрілу запитували про режим припинення вогню.

З півночі в секторі сталося 7 обстрілів. 4 рази вогонь вівся по Богданівці, 2 рази по Старогнатівці і 1 раз по Чермалику. Найсильніший обстріл стався в Богданівці, де бойовики одночасно застосовували і САУ 152 мм, і 81 мм міномети.