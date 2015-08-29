У Києві відкрили другу частину "Стіни народної пам'яті", присвячену загиблим бійцям АТО (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, на символічному банері розмістили понад 500 фотографій загиблих воїнів, які переважно не повернулися з Іловайського котла.

Першу частину меморіалу, присвячену воїнам, які загинули в перші місяці війни, відкрили 30 травня поточного року.

«Це друга частина «Стіни пам'яті», поки що це тимчасовий банер. Але він не останній. Будуть ще банери – доки ми не знайдемо і не відзначимо кожного загиблого, до останнього воїна», - сказав УНІАН один з організаторів проекту, представник благодійного фонду «Стіна народної пам'яті» Роман Федчук.

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Він розповів, що після завершення бойових дій і встановлення осіб усіх загиблих, у тому числі за допомогою тестів ДНК, в Києві буде встановлено масштабний гранітний монумент в пам'ять про воїнів, міліціонерів і добровольців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня президент Петро Порошенко заявив, що агресія з боку Росії забрала життя майже 2,1 тис. українських вояків.