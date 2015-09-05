ЗМІ публікують фото російського контрактника, який воює на Донбасі

Про це свідчать фотографії громадянина Російської Федерації Олексія Ломаева, які він опублікував на своїй сторінці в мережі Instagram 4 вересня, передають Новости Донбасса.

На фото Ломанов позує з символікою окупаційної військової угруповання «Спарта» у дворі Донецької міської ради з так званим «заступником командувача корпусом Міноборони ДНР Едуардом Басуріним» і в будівлі міськради.

На ньому немає знаків розрізнення російського військово службовця, проте у своєму акаунті 24 тижні тому він пише, що уклав контракт. А 11 серпня він фіксує як їде в Донецьк з Краснодару Російської Федерації. Після цього він позує із зброєю та коноплями в полях окупованої частини Донецької області.

У геолокації фотографій за останні півроку часто згадується станиця Раєвська під Новоросійськом, де розташований великий військовий полікон.

Також часто згадується назва 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії та 108-го гвардійського десантно-штурмового ордена Червоної Зірки полку — підрозділу цієї дивізії, розташованого в Новоросійську.

В коментарях він підтверджує, що проходив строкову службу, а зараз вже не строковик і продовжує служити

У своєму профілі в мережі "Вконтакте" вказує, що він з Донецька. У назві профілю є поєднання цифр 1488, яке люблять представники неонацистських організацій.