Дачич: угода про відведення озброєння до 100 мм повинна зміцнити режим припинення вогню на Донбасі

Про це йдеться у його заяві.

"Сьогоднішня угода (заява від 29 вересня - УНІАН) є добрим сигналом волі усіх (сторін) щодо продовження мирного процесу, який є єдиним шляхом в напрямку мети, яку, я вірю ми усі поділяємо - у поверненні до миру", - наголосив Дачич.

Діючий голова ОБСЄ заявив, що "це також повинно забезпечити додаткове прискорення зміцненню режиму припинення вогню, який тримається впродовж майже місяця".

Дачич відзначив, що зараз прийшов час і надалі підвищити рівень довіри поміж усіма сторонами та пришвидшити впровадження заходів в політичній, гуманітарній та економічній сферах.

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"Ми повинні зробити все в межах наших повноважень, щоб скористатися імпульсом сьогоднішньої угоди в просуванні політичного процесу, і для вжиття подальших кроків в напрямку повної імплементації Мінських угод", - наголосив Дачич.

Також він високо оцінив вжиті зусилля кожної сторони для укладення цієї угоди.

Дачич нагадав, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна спостерігати за процесом впровадження угоди, і для цього вирішальне значення відіграє повний доступ спостерігачів до всіх районів Донбасу, а також гарантія іхньої безпеки.

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Як повідомляв УНІАН, вчора у Мінську Тристороння контактна група за участі спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, представника України Леоніда Кучми та предстаника Росії Азамата Кульмухаметова підписала угоду про відвід озброєнь калібром менше 100 мм.

За словами Кучми, представники бойовиків "ЛНР/ДНР" - Захарченко і Плотницький - за посередництва ОБСЄ обіцяють поставити підписи під даною угодою до четверга.