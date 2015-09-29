Проблема безпеки залишається головною на обговореннях можливостей проведення виборів на Донбасі - Кучма
Представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив, що проблема безпеки залишається головною на обговореннях можливостей проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма сказав після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Представник України у контактній групі сказав, що підписання угоди про відведення озброєння калібром менше 100 мм є проміжним етапом, і що ще треба багато чого досягти, в тому числі в питанні безпеки,
"Але робота ця, це тільки так, проміжний етап... Але і політична підгрупа, сьогодні одна із груп, яка дуже хоче досягти консенсусу. Тому що кожна сторона дивиться зі своєї точки зору. І звичайно, на першому місці тут проблема безпеки, тому що казати про вибори, про всі інші процеси, не можливо, якщо не буде миру на цій землі", - наголосив Кучма.
Читайте такожПеремовники з Донбасу обговорять з міжнародними експертами конституційну реформу в Україні
Він висловив сподівання, щоб кожна зустріч контактної групи приводила до результату.
Кучма також подякував білоруській стороні за створені умови для проведення засідань контактної групи.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Мінську Тристороння контактна група на чолі представників України, ОБСЄ та Росії підписали угоду про відвід озброєнь від лінії зіткнення калібром менше 100 мм.
Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік сподівається, що угода про відвід озброєння калібром менше 100 мм стане значним внеском у мирний процес.