Проблема безпеки залишається головною на обговореннях можливостей проведення виборів на Донбасі - Кучма

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма сказав після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Представник України у контактній групі сказав, що підписання угоди про відведення озброєння калібром менше 100 мм є проміжним етапом, і що ще треба багато чого досягти, в тому числі в питанні безпеки,

"Але робота ця, це тільки так, проміжний етап... Але і політична підгрупа, сьогодні одна із груп, яка дуже хоче досягти консенсусу. Тому що кожна сторона дивиться зі своєї точки зору. І звичайно, на першому місці тут проблема безпеки, тому що казати про вибори, про всі інші процеси, не можливо, якщо не буде миру на цій землі", - наголосив Кучма.

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Він висловив сподівання, щоб кожна зустріч контактної групи приводила до результату.

Кучма також подякував білоруській стороні за створені умови для проведення засідань контактної групи.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Мінську Тристороння контактна група на чолі представників України, ОБСЄ та Росії підписали угоду про відвід озброєнь від лінії зіткнення калібром менше 100 мм.

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік сподівається, що угода про відвід озброєння калібром менше 100 мм стане значним внеском у мирний процес.