Кілера, який планував замах на політбіженця з РФ Богданова, засудили до 8,5 років ув'язнення – СБУ
Київський районний суд Харкова засудив до восьми з половиною років ув’язнення кілера, що мав здійснити вбивство колишнього співробітника ФСБ, громадянина Російської Федерації Іллі Богданова, який попросив політичного притулку в Україні, і є бійцем Добровольчого українського корпусу.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
«Найманий вбивця був затриманий співробітниками Служби безпеки України наприкінці січня ц.р. Під час затримання він повідомив, що у 2014 році в Бєлгороді (РФ) був завербований лідером «Оплоту» Євгеном Жиліним та співробітниками ФСБ Росії. За вказівкою кураторів зловмисник збирав інформацію про переміщення українських підрозділів, а згодом отримав завдання на вбивство політбіженця», - зазначається в повідомленні.
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Під час проведення обшуку у затриманого було вилучено снайперську гвинтівку, з якої він планував застрелити Богданова, безшумний пістолет 6п9 та набої до зброї.
Як повідомлялося, влітку 2014 року старший лейтенант прикордонних військ ФСБ Росії Ілля Богданов перейшов на бік України і звинуватив президента РФ Володимира Путіна у розпалюванні війни.
Згодом Богданов отримав українське громадянство.