Донецький аеропорт захищає екс-агент ФСБ - ЗМІ
Серед захисників донецького летовища воює колишній агент ФСБ РФ, який влітку цього року перейшов на бік України. Ілля Богданов б'ється пліч-о-пліч із новими друзями з добровольчого корпусу "Правого сектора"
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
"Спершу казали "пан Кацап", "Москаль". Зараз ми його вважаємо не за того, ким він був раніше, а за товариша, який нам допомагає в боротьбі за незалежність", - зізнаються українські добровольці.
На Іллю постійно намагаються вийти його колишні колеги з ФСБ. Здебільшого через соцмережі питають, чи не планує той повернутися до Владивостоку з покаянням.
"Покаятися? Перед ким покаятися? Перед Путіним покаятися?!", - обурюється росіянин.
Нині неофіційним оборонцям аеропорту з "Правого сектора" бракує амуніції, теплих речей, але найголовніше – зброї та набоїв. У підрозділа, де перебуває Богданов, всього два кулемети Калашникова.
Читайте такожОфіцер ФСБ перейшов на бік України - ЗМІ
Допомагати армійським підрозділам добровольцям доводиться з озброєнням часів Першої світової війни. Кулемет "Максим" допомагає успішно відбивати атаки бойовиків на летовище. Хоч важкий раритетний апарат важко пересувають і двоє чоловіків, тому про маневреність або наступальні дії в таких умовах говорити не доводиться.
"Тут мінімальна віддача та дуже далека відстань. Тобто на кілометр можна працювати. І він досить кучний", - знаходять плюси в подарованих доброзичливцями кулеметів бійці "Правого сектора".
Вчора в них видався чи не перший спокійний день за останні тижні. Від часу оголошення чергового перемир'я нападники під прапорами "ДНР" і справді зупинили атаки. Однак українські бійці втрачати пильності все одно не збираються.