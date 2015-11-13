У Зайцевому між силами АТО та бойовиками майже годину точився бій - штаб

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Fаcebook, на Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони чотири рази обстрілювали Красногорівку, тричі Піски, двічі Опитне, а також Новоселівку Другу.

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Окрім того, за даними прес-центру, близько другої години ночі терористи вели мінометний обстріл безпосередньо населеного пункту Красногорівка.

Згідно з повідомленням, на Артемівському напрямку з 18.25 до 19.15 у Зайцевому відбулося бойове зіткнення. Також з стрілецької зброї найманці вели вогонь у бік наших позицій у Майорську.

Нагадаємо, секретар Ради національної оборони і безпеки України Олександр Турчинов наголошує, що російські війська роблять усе для зриву мирного процесу на сході України.