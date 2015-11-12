Ситуація у зоні АТО: Під Маріуполем бойовики здійснюють провокативні обстріли, а біля Горлівки лунають вибухи

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Як зазначається, на Донецькому напрямку терористи вели неприцільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по Піскам, Авдіївці та Троїцькому. А поблизу Маріуполя – провокаційний вогонь по наших позиціях в районі Богданівки.

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Окрім того, за даними прес-центру, в районі Горлівки, на території підконтрольній бойовиками, весь ранок, 12 листопада, чути гучні вибухи.

Вчорашній вечір російсько-терористичні найманці розпочали з обстрілів наших позицій на Луганському напрямку поблизу Трьо... Posted by Прес-центр АТО on 11 листопада 2015 р.

Разом з тим, згідно з повідомленням, у Сватовому військові сапери продовжують щодня усувати наслідки катастрофи. За вчорашній день очищено близько 1 гектара території та знищено 3418 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, секретар Ради національної оборони і безпеки України Олександр Турчинов наголошує, що російські війська роблять усе для зриву мирного процесу на сході України.