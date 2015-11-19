Бойовики не гарантують ОБСЄ безпеку в "ДНР"

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова розгорнути патрульні бази у тимчасово окупованих Горлівці та Дебальцевому, проте ватажки терористичної організації "Донецька народна республіка" все ще не надають гарантій безпеки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг сьогодні на брифінгу в Києві.

Він відзначив, що зона АТО в Донецькій та Луганській областей - це "великі масиви" територій.

"Для того, щоб місія могла покривати збалансовано та комплексно усю територію, їй необхідно розміщувати патрульні бази. Поки що ми це зробили у трьох місцях: в зонах, які контролюються українським урядом, та в одному місці – у зоні, яка контролюється так званою "ЛНР", - зазначив заступник голови СММ ОБСЄ.

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"Ми закінчили підготовку і готові до перейти до розгортання патрульних місій в інших місцях, але ми все ще чекаємо всіх необхідних гарантій безпеки, особливо від так званої "ДНР". Поки ми їх не отримаємо, ми не зможемо відкрити заплановані та патрульні бази, наприклад, у Горлівці та Дебальцевому", - зауважив Хуг.

Раніше повідомлялося, що ватажки терористичної організації "ЛНР" вимагають, щоб спостерігачі місії ОБСЄ залишити їхні постійні місця спостереження, а бойовики так званою "ДНР" не дозволяють в’їхати до місця збереження важкого озброєння.