Бойовики у четвер 4 рази обстріляли позиції сил АТО на Донеччині
19:29, 03 грудня 2015Війна
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У четвер протягом дня бойовики 4 рази обстрілювали позиції сил АТО у Донецькій області.
Бойовики продовжують провокаційні та прицільні обстріли / УНИАН
Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.
Згідно з повідомлення, сьогодні у зоні проведення АТО з 6:00 до 18:00 відбулося 4 обстріли.
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Зокрема, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи вели провокаційні обстріли по Піскам та Луганському.
Крім того, з гранатометів різних типів вони вели прицільний вогонь по українських позиціях у Майорську.
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