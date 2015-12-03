Бойовики у четвер 4 рази обстріляли позиції сил АТО на Донеччині

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

Згідно з повідомлення, сьогодні у зоні проведення АТО з 6:00 до 18:00 відбулося 4 обстріли.

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Зокрема, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи вели провокаційні обстріли по Піскам та Луганському.

Крім того, з гранатометів різних типів вони вели прицільний вогонь по українських позиціях у Майорську.