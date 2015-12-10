Росія активізувала повітряну розвідку на Донбасі і вздовж кордону - ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Протягом тижня спостерігалась тенденція до збільшення фактів ведення повітряної розвідки російсько-терористичними військами як навпроти ділянок російсько-українського кордону, так і в зоні антитерористичної операції і на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Кримом", - зазначив Слободян.

Як зазначив представник Держприкордонслужби, з 3 грудня в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень і адмінкоронів з Кримом прикордонники зафіксували 17 безпілотних літальних апаратів.

При цьому він зазначив, що в останні два дні в Херсонській області прикордонники двічі фіксували польоти вертольотів Мі-8 Збройних сил Російської Федерації вздовж адмінкорону з Кримом без її перетину.

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"Тільки протягом поточної доби 6 безпілотних літальних апаратів були виявлені на дільницях Донецького та Краматорського загонів", - сказав Слободян.

Прикордонники фіксували безпілотники і на російській території навпроти ділянок Луганського і Харківського загонів. "Повітряні об'єкти рухалися вздовж державного кордону на висоті близько 1 км", - сказав Слободян.

Російська сторона про здійснення моніторингових польотів встановленим порядком не повідомляла, додав він.

У свою чергу, як повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, вчора в зоні АТО були виявлені 9 безпілотників, зокрема, поблизу Авдіївки і Маріуполя.

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