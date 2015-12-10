ОБСЄ наполягає на відведенні озброєння сторонами конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав під час відеоконференції з окупованого Дебальцевого (Донецька область).

За його словами, спостерігачі фіксують, що озброєння залишається невідведеним від лінії розмежування. "Сторони не дотримуються основних правил щодо відводу озброєння", - сказав Хуг.

Він заявив, що це ускладнює роботу місії щодо здійснення моніторингового контролю і верифікації відведення озброєння на Донбасі.

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Також він сказав, що "раніше зареєстроване озброєння не знаходиться в місцях його постійного зберігання".

"Я наполягаю, щоб особи, відповідальні за прийняття рішень, забезпечили відведення озброєння, яке призводить до загибелі мирного населення", - сказав Хуг.

Крім того, він заявив, що бойовики "ДНР" все ще не надали місії ОБСЄ інвентаризаційні списки відведеного озброєння на Донбасі.

"Я радий вас проінформувати про те, що українські Збройні сили і сили так званої "ЛНР" з того моменту, як ми останній раз звітували, вже подали нам інформацію, яку ми вимагали, а саме: інформацію щодо місць постійного зберігання важкого озброєння. У той же час в "ДНР" нам інформації не надали", - заявив Хуг.

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Крім того, перший заступник голови місії повідомив, що місія планує відкрити додаткові пункти спостереження по обидві сторони лінії розмежування.

"Ми збираємося відкрити два нових пункти спостереження на території так званої "ДНР" поблизу шахти в селі Октябр, а також в Авдіївці, яка контролюється урядом України", - сказав Хуг.

Нові пункти будуть обладнані камерами відеоспостереження. "Насправді ми вже зараз обладнаємо наші пости спостереження у Широкиному і поблизу Донецького аеропорту", - додав Хуг.

Ці камери повинні дати можливість здійснювати огляд території в межах 360 градусів на цих двох ділянках фронту цілодобово.

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Він підкреслив, що Донецький аеропорт залишається сьогодні головним епіцентром бойових дій на Донбасі. "Я сьогодні з вами говорю з Дебальцевого - міста, яке палало у вогні 10 місяців тому. На жаль, я змушений констатувати, що військові дії тривають. Як і завжди, залишається епіцентром територія поблизу Донецького аеропорту", - сказав він.

Хуг повідомив, що з вівторка, 8 грудня, спостерігачі зафіксували 92 вибухи в районі аеропорту. "6 вибухів були зафіксовані з 82-міліметрових мінометів. Застосування 82-міліметрових мінометів, а також іншої зброї включаючи 122-міліметрові, танки і артилерію калібром до 100 мм, заборонене у зоні безпеки", - заявив Хуг.

Він нагадав, що сторони підписали доповнення до Мінських угод щодо відповідної заборони застосування такого озброєння.

"Завжди важко оцінювати, з якого типу озброєння були випущені снаряди, але спостерігачі вже навчилися це робити, враховуючи відстань, погодні умови та швидкість, з якою летіли снаряди", - додав він.