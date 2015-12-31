Місцеві жителі розповіли подробиці вибухів в окупованому Комінтерновому

Про це з посиланням на місцевих жителів повідомляє 112 Україна.

За словами жителів Комінтернового, перший вибух пролунав близько 11 години дня, тоді снаряд впав на вулицю Кірова. Після цього люди стали ховатися в підвали і кілька годин просиділи там. В цілому вони почули близько 15 розривів. 4 будинки постраждали, у два з яких були прямі попадання.

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"За попередньою інформацією, яку повідомили місцеві жителі, обстріл проводився з мінометів. Також вдалося дізнатися, що в селищі зараз присутні представники так званої "ДНР". Про наявність техніки у них невідомо, але люди в одязі з шевронами "ДНР" там знаходяться. Зараз обстріли припинилися, люди вийшли з підвалів і сподіваються, що все-таки новорічну ніч проведуть не під обстрілом", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу прес-офіцер АТО Антон Миронович повідомив, що ситуацію в населеному пункті з'ясовує розвідка.

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"Зараз надвечір продовжує надходити інформація, що бойовики могли обстріляти населений пункт Комінтернове і переважно мова йде про 82-мм міномети. Конкретно ми не можемо сказати зараз, що там відбувається. Розвідка зараз активно включилася у з'ясування ситуації, але можу сказати, що про подібні провокації попереджали заздалегідь. Крім того, окремі ватажки вищого рангу самопроголошених "республік" зробили такі заяви, що мінські домовленості завершилися, можна продовжувати... Незважаючи на те, що в рамках "нормандської четвірки" були знову ж домовленості про те, щоб припинити вогонь. Але вони нехтують", - заявив Миронович.

У штабі пообіцяли оприлюднити детальну інформацію про ситуацію в Комінтерновому через деякий час.

Як повідомляв УНІАН, раніше місія ОБСЄ зафіксувала кілька вибухів в районі Комінтернового.