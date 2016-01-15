У Комінтерновому бойовики не пустили ОБСЄ оглянути будинки, де може бути заборонене озброєння

Незважаючи на те, що членів СММ супроводжували представники РФ, місію не пустили оглянути певні будинки у Комінтерновому. Про це повідомив прес-офіцер Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) Василь Лабай в ефірі каналу "112".

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"Сьогодні, буквально декілька годин тому, заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг перебував у Комінтерновому. І його не допустили до будинків по вулиці Жданова. І це незважаючи на те, що його супроводжували представники російської сторони, спільного центру", - сказав він.

На думку Лабая, це може означати, що "там може знаходитися як заборонене озброєння, так і особовий склад".

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"І я не виключаю того, що це може бути особовий склад регулярних військ Російської Федерації, в тому числі", - відзначив прес-офіцер.