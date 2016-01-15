У Комінтерновому бойовики не пустили ОБСЄ оглянути будинки, де може бути заборонене озброєння
У Комінтерновому бойовики не допустили першого замголови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александра Хуга оглянути будинки на одній із вулиць.
Незважаючи на те, що членів СММ супроводжували представники РФ, місію не пустили оглянути певні будинки у Комінтерновому. Про це повідомив прес-офіцер Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) Василь Лабай в ефірі каналу "112".
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"Сьогодні, буквально декілька годин тому, заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг перебував у Комінтерновому. І його не допустили до будинків по вулиці Жданова. І це незважаючи на те, що його супроводжували представники російської сторони, спільного центру", - сказав він.
На думку Лабая, це може означати, що "там може знаходитися як заборонене озброєння, так і особовий склад".
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"І я не виключаю того, що це може бути особовий склад регулярних військ Російської Федерації, в тому числі", - відзначив прес-офіцер.