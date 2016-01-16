Місія ОБСЄ відкрила патрульну базу в Станиці Луганській

17:30, 16 січня 2016
Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні сьогодні відкрила нову передову патрульну базу в Станиці Луганській в Луганській області.

смм обсе / youtube.com

Як йдеться в повідомленні прес-служби СММ ОБСЄ, ця база стала вже восьмою базою місії на Донбасі.

База в Станиці Луганській розширить присутність спостерігачів у районах, де відбувається більшість інцидентів, що дозволить місії реагувати на них швидше і ефективніше.

"Як і інші передові патрульні бази, відкриті СММ раніше, база в Станиці Луганській допоможе нам розширити наші можливості в області моніторингу і звітності та буде сприяти зниженню напруженості на Сході", - сказав перший заступник глави місії Александр Хуг.

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Передові патрульні бази відрізняються від офісів або представництв СММ тим, що вони розташовані ближче до лінії розмежування і містять меншу кількість спостерігачів, які змінюються щотижня.

Раніше СММ вже відкривала передові патрульні бази в таких місцях: чотири в районах, контрольованих урядом: в Волновасі, Красноармійську, Світлодарську (Донецька область) та Новоайдарі (Луганська область); а також у трьох районах поза урядовим контролем: у Стаханові (Луганська область), Горлівці та Дебальцевому (Донецька область).

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