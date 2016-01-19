У районі Донецького аеропорту загинув боєць "Правого сектору" (фото)

07:47, 19 січня 2016
Війна
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У районі Донецького аеропорту загинув боєць "Правого сектору" із позивним "Семен".

На фото

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила боєць ДУК "Правий сектор" і журналістка Олена Білозерська.

"Семен 200-й... В районі ДАП. Подробиць ще не знаю. Він був командиром групи, що мала неофіційну назву "Семінарія". Майстер спорту з боротьби. До літа минулого року ми були одним підрозділом - ОТГ-1 ДУК ПС", - зазначається у її повідомленні.

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За словами Білозерської, на передовій у "семінаристів" була слава відчайдушних вояків.

"З району ДАП не вилазили,навіть коли там ставало дуже сутужно - і через атаки супротивника, і через полювання влади на добровольців", - наголосила журналістка.

Блін. Семен 200-й...В районі ДАП. Подробиць ще не знаю.Він був командиром групи, що мала неофіційну назву "Семінарія"....

Опубликовано Оленой Білозерськой 18 января 2016 г.
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