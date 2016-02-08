У Генштабі заявили, що вище керівництво РФ координує дії російських військ на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко після зустрічі з військовими аташе акредитованих в Україні дипломатичних представництв сьогодні у Києві.

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«Я думаю, що усі дії російських військ відбуваються за відповідними розпорядженнями і наказами вищого військово-політичного керівництва РФ», - заявив він.

"У нас є підтверджені факти участі російських військ у боях за Дебальцеве - це однозначно. Чи перебував там безпосередньо в той час міністр оборони Росії Шойгу, у нас не було такої інформації. Але те, що все робилося з відома керівництва Міністерства оборони та збройних сил РФ – у цьому немає сумнів", - додав Муженко.