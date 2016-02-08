Шойгу нагородив швейцарським годинником пораненого у боях під Дебальцевим російського військового - ЗМІ (фото)

Про це йдеться у розслідуванні блогерів Conflict Intelligence Team (CIT).

Факт того, що в боях за Дебальцеве брали участь Збройні сили Росії, підтверджується численними розслідуваннями, наприклад, розслідування блогера askai707 про 5-у окрему танкову бригаду, інтерв'ю з пораненим танкістом 5-ї ОТБр Доржі Батомункуєвим, яке взяла кореспондент "Новой газеты", розслідування команди Bellingcat, документальний фільми Vice News "Selfie Soldiers: Russia Checks in to Ukraine".

Зазначається, що в ході моніторингу соціальних мереж блогерами був встановлений профіль військовослужбовця 6-ї окремої танкової бригади (в/ч № 54096, селище Муліно, Нижегородська область) Євгенія Усова.

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На те, що Євген Усов є військовослужбовцем 6-ї окремої танкової бригади (6-а ОТБр), вказує і низка інших фактів. У вересні 2015 року незалежний розслідувач askai707 опублікував дослідження про участь 6-ї ОТБр в боях під Іловайськом. З фотографій були встановлені особи великої кількості військовослужбовців 6-ї ОТБр, багато з яких є в друзях у Євгена Усова (збережений список друзів Євгена Усова): Павло Оситченко, Роман Громов, Антон Юрійович, Євген Чернов, Вадим Романюха, Serega Danilov, Андрій Фролов, Дмитро Горбачов, Іван Баданін.

Крім того, за фотографіями і статусами у ході розслідування блогерів з'ясувалося, що Усов отримав осколкове поранення, в середині лютого його привезли до Москви у військовий госпіталь імені Бурденка.

Як з'ясувалося, в госпіталі солдата відвідав міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він нагородив його годинником з емблемою Міноборони.