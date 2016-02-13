Біля Зайцевого збройні сили Росії зазнали втрат - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідкою встановлено, що «в складі 5-ї окремої мотострілкової бригади (Рясне) в районі Мар'їнки діє підрозділ ЗС РФ «Білий ведмідь».

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Крім того, за даними розвідки, протягом доби противник поніс втрати в особовому складі. «Один військовослужбовець ЗС РФ загинув (Валерій Москалець) і один отримав поранення під час висування в складі диверсійної розвідувальної групи в районі населеного пункту Зайцеве», - йдеться в повідомленні.

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