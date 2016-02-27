У Міноборони прокоментували вихід бойовиків із Широкиного: терористи хочуть застосувати тактику "удар у спину"

12:19, 27 лютого 2016
Війна
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Вихід незаконних збройних формувань із Широкиного поблизу Маріуполя є провокацією проти українських військових.

facebook.com/Стас Кухарчук

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні в Харкові у коментарі журналістам висловив міністр оборони України Степан Полторак.

Міністр не відкидає, що цю ситуацію незаконні збройні формування можуть використати для того, щоб звинуватити Україну у зриві Мінських домовленостей.

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"Тут питання трохи не пов’язане з військовою хитрістю бойовиків, я так думаю. Вони пішли, але вони там залишили все замінованим. Я думаю, що вони намагаються нас упіймати хоч на чомусь, вони намагаються нас провокувати. Вони хочуть, щоб ми зайшли в Широкине, і потім скоїти там терористичні акти, підірвати наші підрозділи, в тому числі, звинувативши після цього нас в тому, що ми порушуємо переговори, що ми перші ввійшли. Це тактика бойових дій терористів: "удар у спину", - сказав Полторак.

Він вкотре наголосив, що українська армія виконуватиме Мінські угоди.

"Ми будемо виконувати Мінські домовленості. За Мінськими домовленостями, ми маємо припинити вогонь", - наголосив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, українські військовослужбовці 24 лютого взяли під контроль селище Широкине біля Маріуполя, частину якого майже 1,5 роки раніше контролювали терористи "ДНР".

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