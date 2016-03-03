Бойовики захопили в заручники бригаду швидкої допомоги у Горлівці – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони. «2 березня у Горлівці (в районі вулиці Комсомольська) військовослужбовці 3-ї окремої мотострілецької бригади, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, захопили в заручники бригаду швидкої допомоги та нанесли тяжкі тілесні ушкодження черговому лікарю», - йдеться у повідомленні.

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На захист медиків вийшли близько 20 мешканців прилеглих будинків.

Розвідка також повідомляє, що невдоволеність населення Донбасу присутністю та діями російських окупаційних військ зростає.