Чергові втрати РФ на Донбасі: у районі Мар'їнки загинули п'ятеро російських військових

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Підтверджено чергові втрати російських військовослужбовців зі складу підрозділів 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК у районі Мар’їнки", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 2 березня загинули п'ятеро російських військовослужбовців зі складу диверсійно-розвідувальних груп, які діяли на напрямку Красногорівки, ще четверо отримали поранення.

Раніше розвідка повідомляла, що до Донецька прибув підрозділ російських спецпризначенців. "Встановлено прибуття з території Росії до тимчасово окупованих територій Донбасу російських військових підрозділів та окремих груп російських офіцерів", - йдеться у повідомленні.