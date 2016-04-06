В ОБСЄ заявили, що ще не виступали з пропозиціями щодо розміщення своєї поліцейської місії на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання контактної групи.

Спецпредставник ОБСЄ зазначив, що на засіданні контактної групи обговорювалося питання безпеки для проведення виборів на Донбасі.

"Звичайно, це питання обговорювалося, але я повинен сказати, що досі Секретаріат (забезпечує оперативну підтримку ОБСЄ під керівництвом генерального секретаря – ред.) та німецьке головування в ОБСЄ не надали справжніх пропозицій з цього питання", - заявив Сайдік, відповідаючи на питання про те, чи обговорювалася сьогодні пропозиція президента України Петра Порошенка про розміщення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

У зв'язку з цим Сайдік попросив поставилися до його відповіді з розумінням, так як він не може коментувати цю пропозицію президента України.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Порошенко заявив, що звернувся до Німеччини, як головуючої в ОБСЄ країни, щодо розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі й має намір підняти це питання найближчим часом на переговорах в "нормандському форматі".

"... Я звернувся до керівництва Німеччини, що зараз головує в ОБСЄ, найближчим часом я збираюся підняти на переговорах в "нормандському форматі", і озброєні поліцейські підрозділи ОБСЄ повинні гарантувати підготовку до виборів (на тимчасово окупованих територіях Донбасу – ред.), проведення виборів і передачу влади обраному за українським законодавством на вільних, прозорих і демократичних виборах керівництву, з яким ми будемо мати справу", - зазначив Порошенко.

У свою чергу представник РФ в контактній групі з врегулювання на Донбасі Борис Гризлов заявив, що розміщення такої місії на Донбасі може призвести до загострення конфлікту.