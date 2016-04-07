Турчинов озвучив причини загострення ситуації в Авдіївці та не виключив масштабного наступу ворога

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, у зв'язку із загостренням ситуації, збільшенням кількості обстрілів та провокацій з боку терористів, Турчинов прибув на передові позиції в зону проведення АТО.

Він разом з міністром оборони Степаном Полтораком та командувачем Сухопутних військ Сергієм Попком провели нараду в Головному командному пункті з військовим керівництвом АТО. Як зазначається, обговорювались питання організації активної оборони та забезпечення армії в умовах загострення ситуації з боку окупаційних російських військ.

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Секретар РНБО також побував у промисловій зоні біля міста Авдіївка, де щодня відбуваються обстріли та провокації з боку бойовиків.

«Це пов'язано з тим, що промзона є домінуючою позицією над дорожніми розв'язками біля Горлівки та розташованими там оборонними рубежами російсько-терористичних угруповань. Українські військові змушені були взяти під контроль цей район, щоб захистити Авдіївку від систематичних обстрілів, що велись по житлових кварталах міста», - йдеться у повідомленні.

Під час перебування на передньому краї оборони, секретар РНБО обговорив з керівництвом сектору питання щодо посилення ефективності протидії провокаціям агресора та забезпечення захисту українських військових.

За словами Турчинова, наступає тепла пора року, яка найбільш зручна для проведення військових операцій. "З цим пов'язана активізація діяльності розвідувально-диверсійних груп та спроб локальних військових провокацій противника. Не можна виключати і масштабних наступальних операцій російсько-терористичних військ", - зазначив він.

"Ми повинні бути готові дати відсіч будь-яким агресивним спробам ворога, забезпечивши наші Збройні Сили сучасною зброєю та технікою", - наголосив секретар РНБО і додав, що парламент досі не прийняв рішення щодо законодавчого забезпечення наповнення спецфонду бюджету, з якого відбувається значна частина фінансування державного оборонного замовлення.

"Дуже сподіваюсь, що це питання буде розв'язане на найближчому парламентському тижні", - підсумував Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки, бойовики зайняли позиції на південній околиці Авдіївки