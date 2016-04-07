Бойовики зайняли позиції на південній околиці Авдіївки - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"5 квітня ц.р. підрозділи 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ зайняли позиції у районі південної околиці Авдіївки (район Виноградники)", - йдеться у повідомленні розвідки.

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Крім того, здійснюється облаштування взводного опорного пункту, посиленого двома розрахунками протитанкових ракетних комплексів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в районі промислової зони Авдіївки бойовики використовують проти сил АТО протипіхотні міни ПОМ-2, заборонені Женевською конвенцією.

Крім того, 27 березня поблизу Авдіївки терористи спробували взяти штурмом один з опорних пунктів сил українських бійців.