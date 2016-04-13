Місія ОБСЄ встановить камери спостереження в прифронтових селищах Донбасу

Також камери планується встановити в інших прифронтових ділянках, передають Новости Донбасса.

«Наші спостерігачі спробують збільшити свою присутність в цій зоні і спостерігати за ситуацією цілодобово. Для цього ми зараз шукаємо підходяще місце для установки камер в цьому селищі. Камера, яка буде працювати 24 години в добу 7 днів в тиждень», - сказав Хуг.

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За аналогічним принципом відеофіксація буде вестися камерами, встановленими по обидві сторони лінії зіткнення в Авдіївці та селищі Жовтневому на півночі Донецька. Ці камери планують встановити протягом найближчих семи днів.

Як запевняє Хуг, це допоможе залучити до відповідальності тих, хто порушує Мінські угоди.

Як повідомляв УНІАН, у Широкиному встановили сучасні камери, які будуть вести спостереження за околицями селища.